İzmir'de yüz yüze eğitimin başlayacağı okullar hazır

İZMİR (AA) – HALİL ŞAHİN – İzmir'de 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı yaklaşık 300 okulda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alındı.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il veya ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda kentte, 16 bin 250 öğrenci 15 Şubat Pazartesi okula dönecek.

Okullar, öğrenciler için hummalı bir çalışmayla eğitime hazırlandı. Hazırlıklarla öğrencilerin okul bahçesine girişinden itibaren salgınla mücadele kurallarına uygun hareket edilmesi amaçlanıyor.

Öğrencinin maskesinin olmaması ya da kullanılamaz halde olmasına karşı okullara maske temin edildi, kullanılan maskelerin atılması için de uygun alanlara tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Öğrenci ve öğretmenlerin hem ellerini hem de ayakkabılarını dezenfekte edebilmesi için okul binası girişine dezenfektan platformu kuruldu. Ayrıca bu noktalara ateş ölçer yerleştirildi. Öğrenciler, ateşleri ölçüldükten ve el ile ayakkabıları dezenfekte edildikten sonra okul binasına alınacak.

Okulda yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük gibi belirtiler görülen çocuklar karantina odasına alınacak. Velisine haber verilecek, öğrencinin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve durumunun takibi gerçekleştirilecek.

Okullarda sınıf düzeni de sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlandı. Tekli sıraların olduğu sınıflarda sıra aralığı 1-1,5 metre olacak şekilde düzenleme yapıldı. Her sıranın üzerine o sırayı kullanacak öğrencinin adı yazıldı. Böylece öğrencilerin sadece kendisine ait yerde oturması sağlanacak.

Çoklu kullanımı sağlayan sıralara ise gerekli yerlere "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız" yazılı etiket yapıştırıldı. Sınıf ve ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı. Sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi okullardaki diğer alanlara da sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu.

Kapı kolları, sıralar ve masaların her teneffüs sonrası temizlenmesi için hazırlık yapıldı. Teneffüsten dönen öğrenciler için sınıf girişlerine de dezenfektan kutuları yerleştirildi. Tuvaletlere de doğru el yıkamayı anlatan broşürler yapıştırıldı.

Gün sonunda okuldaki tüm alanların dezenfektanlarla temizlenmesi için planlamalar gerçekleştirildi.

-"Önce onların sağlığı"

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Vişneli Mahallesi'nde görev yapan öğretmen Bekir Rahmanoğlu, AA muhabirine, daha önce köy statüsünde olan Vişneli'de 18 öğrenci bulunduğunu, eğitimin birleştirilmiş sınıf şeklinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vişneli İlkokulu müdür yetkili öğretmeni Rahmanoğlu, okulda yüz yüze eğitime 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle önce bir hafta ara verildiğini, daha sonra da salgın nedeniyle evde eğitime geçildiğini hatırlatarak yaklaşık bu nedenle 3,5 aydır öğrencilerinden uzak olduğunu söyledi.

Yüz yüze eğitim kararından duyduğu mutluluğu dile getiren Rahmanoğlu, "15 Şubat'tan itibaren birleştirilmiş sınıfımızda yüz yüze eğitime geçiyoruz. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerimize kavuşacağız. Önce onların sağlığı. Sağlıkları için gerekli tedbirleri aldık, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak eğitim öğretimlerine devam edecekler." ifadelerini kullandı.