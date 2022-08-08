İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.15 sıralarında Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi’nde bulunan Cennet Vadisi yakınlarında ormanlık alanda çıktı.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
GAZİEMİR’DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
Saat 18.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazözle yangına müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.(İHA)