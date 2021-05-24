İzmir’deki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) – İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kemalpaşa-Ulucak yolu İzmir istikametinde seyreden Hakan Aka (48) idaresindeki 35 S 00902 plakalı servis karşı yönden gelen Erkan Gölcü (37) yönetimindeki 35 PR 547 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçtaki Mintaha (34), Nisanur (14) ile Enescan Gölcü (14) yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması sonrası trafik normale döndü.