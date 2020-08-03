İzmir’deki yangında havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı

Menderes’e bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.

İKİ SİTE BOŞALTILDI

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 41 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ederken yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki site boşaltıldı. Evlerini boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Havanın aydınlanmasıyla beraber yangının boyutu da ortaya çıktı. Alevlerin çok geniş bir alanı küle çevirdiği görüldü. (İHA)

