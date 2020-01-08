İzmir’e dikilmesi planlanan 60 katlı gökdelenle ilgili yeni gelişme

Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun temsil edildiği platformların “İzmir, İstanbul gibi olmasın” açıklaması ile karşı çıktığı gökdelen projesine karşı Konak Belediyesi harekete geçti.

SEMA PEKDAŞ DÖNEMİNDE RUHSAT VERİLDİ

Zorlu Holding tarafından, Pasaport mevkiinde yapımına başlanan dev inşaata geçen dönem belediye başkanlığı yapan Sema Pekdaş‘ın yönetimi ruhsat vermişti. 31 Mart 2019’da Konak Belediye Başkanı seçilen CHP’li Abdül Batur, söz konusu projenin kentin tarihsel siluetini bozacağı, trafik sıkıntısı ve altyapı sorunları oluşturacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

İZMİR’İN KALBİNE HANÇER SAPLANACAK

“İzmir’in kalbine hançer saplanacak” diyen Batur, meseleyi bu ayki belediye meclisi toplantısına taşıdı. Batur, hukukçular ile birlikte gökdelen projesine verilen iznin iptali hakkında çalışma başlatırken, meclis toplantısında bir adım daha attı. Batur, Konak Belediyesi bünyesindeki Mimari Estetik Komisyonu’nun söz konusu projeyi yeniden değerlendirmesini istedi.

YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE AKP VE MHP’DEN RET

AKP ve MHP gruplarının ret oyu verdiği önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Batur, “Estetik komisyonu kurulması konusunda gerekli her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde sorumluluk içinde davranacağımızı düşünüyorum” dedi. Komisyon, gökdelen projesini kent estetiği, şehircilik bilimi ve imar hukuku kapsamında değerlendirecek.