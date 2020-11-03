İzmir’i çok daha büyük bir deprem vurabilir

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü adına 12 yıl önce İzmir’deki fayları inceleyip “İzmir Bayraklı ve Balçova’daki yüksek binaları görünce dehşete kapılıyorum” açıklamasını yapan MTA eski mühendislerinden Dr. İsmail Kuşçu, İzmir’in deprem riskinin bitmediğini, aksine çok daha büyük bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

İzmir’e 70 kilometre uzakta meydana gelen depremin İzmir için beklenen asıl büyük deprem olmadığını belirten Dr. Kuşçu, İzmir’in 352 yıldan bu yana kırılmayan fay üzerinde bulunduğunu, o fay kırıldığında çok daha büyük felaketler yaşanacağını ifade etti.

ALTTA DENİZ FOSİLLERİ VAR

Uyarıyı yaptıktan 12 yıl sonra yaşanan İzmir depremini değerlendiren Dr. Kuşçu, “Ben o açıklamayı İzmir’de, karadan denize uzanan yeni bir fay bulduğumuzda söylemiştim. O fay 1668 yılından beri kırılmadı. 352 yıl önce kırıldığında İzmir yerle bir olmuştu. Bugün aşırı yumuşak zeminde yükselen binaları görünce kaygılarım daha da artıyor. Binaların altına sondaj yapsanız deniz fosilleri çıkar. 352 yıldır kırılmayan fay her an kırılabilir. Bunları söyleyince felaket tellallığı gibi algılanıyor. Ancak söylemek zorundayız” diye konuştu.

1668 YILINDA YERLE BİR ETMİŞ

“Deprem yaşandı, sorun bitti” diyenleri hayretle izlediğini belirten Dr. İsmail Kuşçu, şu uyarılarda bulundu:

“Kırılan benim sözünü ettiğim fay değil. İzmir Körfezi güney kıyı boyunca Bornova, Göztepe, varyantta karadan geçen fay, Göztepe’nin biraz batısında denize giriyor. Bu fay 1668’den beri kırılmadı. Kırıldığında İzmir yerle bir olmuş. 70 kilometre uzaktaki fay İzmir’i böylesine etkilediyse içindeki fayın kırılmasını düşünemiyorum.”