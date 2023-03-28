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28 Mart 2023
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İzmir’i haraca bağlamışlar, aralarında icra müdürü de var

Alaturka Online
Alaturka Online

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, silahlı tehdit, nitelikli yağma, şantaj, kasten yaralama gibi suçlar işleyerek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 şüpheli için yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında, İzmir’in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa’da belirlenen 24 ikamet, 5 iş yeri ve 16 araçta arama yaptı.

Aramalarda, 3 tabanca, 4 tüfek, silahlara ait fişekler, çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve bir miktar kokain ile esrar ele geçirildi.

Operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen K.A, Ödemiş Adliyesinde görevli icra satış müdürü ve bir zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

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