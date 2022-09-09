İzmir’in dağlarında özgürlük çiçekleri açtı

15 Mayıs’ta İzmir’in işgaliyle başlayan Mustafa Kemal önderliğindeki Anadolu direnişi tam 4 yıl sonra gelen zaferle hedefine ulaştı. Bir ulus, bir ülke küllerinden yeniden doğdu.

15 Mayıs 1919’da Yunan askerlerinin İzmir’i işgal etmesinden 4 gün sonra Mustafa Kemal’i taşıyan gemi Samsun‘a ulaştı. 19 Mayıs 1919’da başlayan kurtuluş yolculuğu, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşuyla sona erdi. Bugün, Anadolu halkı için direnişin, bağımsızlık mücadelesinin sembolü haline gelen İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü büyük bir ulusal onurla kutluyoruz

Mustafa Kemal Paşa’nın 1 Eylül’de verdiği tarihi “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emriyle önlerine Yunan askerlerini katarak İzmir’e ilerleyen ordumuz 9 Eylül 1922’de İzmir’e girerek kenti düşman işgalinden kurtardı. Türk Bayrağı Hükümet Konağı ve Kadifekale’ye çekildi.

“YENİ İŞLERİMİZE BAKACAĞIZ”

10 Eylül sabahı Kemalpaşa’dan hareket eden Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ile birlikte İzmir’e gitti. Hükümet Konağı balkonundan alanı hınca hınç dolduran halkı selamladı ve şöyle dedi: “Başarı benim değil, sizin, milletindir. Artık savaş bitmiştir, yeni işlerimize bakacağız…”

Zafer dünyaya ilan edildi

9 Eylül’de Konak Meydanı’na ilk ulaşan takımın kumandanı Teğmen Ali Rıza Akıncı oldu. Hükümet Konağı önündeki kalabalık, Yunan bayrağının indirilmesini istedi. Ancak göndere asılacak bayrağı taşıyan Yüzbaşı Şerafettin henüz gelmemişti. Akıncı, kalabalıktan bir bayrak istedi. Bir kadın göğsünden çıkardığı bayrağı uzattı, Akıncı Yunan bayrağını indirip küçük bayrağı astı. Bu sırada Yüzbaşı Şerafettin de yetişti ve bu fotoğrafta yer alan asıl bayrak asıldı.

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