İzmir'in ihracatı “Ro-Ro” ile artacak

İZMİR (AA) – YUSUF ŞAHBAZ – İzmir iş dünyası temsilcileri, TCDD İzmir Alsancak Limanı'nın yeniden Ro-Ro operasyonlarına açılmasının, kent ve bölge ihracatına olumlu yansımasını bekliyor.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, AA muhabirine, Türkiye'nin yaşanan salgın sürecinde, güçlü lojistik ağları ve sahip olduğu avantajlı konumu sayesinde global tedarik zincirinde bir yükseliş ivmesi yakaladığını ifade etti.

Bu yükseliş ivmesini sürdürebilmenin başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünyanın dört bir yanına daha hızlı ve daha ucuz taşıma ile mümkün olacağına dikkati çeken Özgener, şunları kaydetti:

"Ro-Ro taşımacılığının yaygınlaştırılması, deniz yolu ile olan ihracatımızın toplam taşımalarımızdaki payının artırılması için önemli bir adım. Çünkü Ro-Ro, ihracatçılarımıza önemli bir esneklik ve maliyet avantajı sağlıyor. Bilindiği üzere İzmir Limanı'ndaki bu faaliyet bir süre önce durdurulmuştu ancak yeni bir adım atıldı. İzmir iş dünyasının yoğun çabaları sonucu Ro-Ro seferleri yeniden açıldı. Bu kararın, dış ticaret ve lojistik ile iştigal eden firmaların işlerine olumlu yansıyacağı ve kentimiz ekonomisine ivme kazandıracağı düşüncesindeyiz. Bu gelişme ihracat rakamlarımıza da yakın zamanda artış olarak yansıyacaktır."

Alsancak Limanı’nın hızlı ürün göndermek isteyen firmalar tarafından daha fazla tercih edileceğine dikkati çeken Özgener, Ro-Ro taşımacılığının ihracatçıların lojistik sorununu büyük ölçüde giderecek bir çözüm olduğunu dile getirdi.

Özgener, Ro-Ro seferlerinin yeniden başlatılmasına vermiş oldukları destekten dolayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.

– "Navlun fiyatlarında düşüş olacak"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise limanın yeniden büyük gemilere açılmasının rekabet ortamını geliştireceğini, bunun da lojistik maliyetlerine yansıyacağını vurguladı.

Kararın ihracata olumlu etkisi olacağına değinen Yorgancılar, "Bu liman sadece İzmir'in değil Ege Bölgesi'nin limanı. Bölgeyi de doğrudan etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de uzun zamandır süren çalışmalarının sonuçlarını aldıklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na bizzat bu taleplerini ilettiklerini ifade eden Eskinazi, "Ro-Ro seferlerinin açılmasıyla navlun fiyatlarında bir düşüş olacak. İhracatçımıza doğrudan yarayacak. Çeşme Limanındaki sıkışıklığı da ortadan kaldıracak. Kapıkule'ye gidişler de azalacak. Bu bölge ihracatına nefes aldıracak. 2021 rakamlarına yansıyacaktır. Önceden buradan İspanya'ya 6-7 günde gidiyordu. Hatta son günlerde 9-10 güne çıkmaya başladı. Ro-Ro ile eski haline dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.