İzmir’in kurtuluş gününde 2,2 milyon izleyici ile rekor

İzmir’in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 9-10 Eylül tarihlerinde Gündoğdu Meydanında gerçekleşen İzmir Airshow tüm körfez genelinde iki gün boyunca 2,2 milyon kişi tarafından izlendi. İzmir Airshow rekor katılımı ile dünyanın en çok izlenen ilk 3 Airshow’u arasına girdi. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Airshow, 2 gün boyunca nefesleri kesti.

Sozcu.com.tr

İzmir’in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 9-10 Eylül tarihlerinde Gündoğdu Meydanında gerçekleşen İzmir Airshow tüm körfez genelinde iki gün boyunca 2,2 milyon kişi tarafından izlendi. İzmir Airshow rekor katılımı ile dünyanın en çok izlenen ilk 3 Airshow’u arasına girdi. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Airshow, 2 gün boyunca nefesleri kesti.

İzmir Havacılık Kulübü Zafer Uçuşu, helikopterlerin saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla muhteşem bir açılış gerçekleştiren Airshow ile Büyük Zaferin 100. yılında, Gündoğdu Meydanında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir havacılık organizasyonuna imza atıldı. 18 farklı hava gösteri ekibi, 100’ün üzerinde hava aracı ve pilot ile iki gün boyunca unutulmaz bir görsel şov sunan Airshow sayesinde İzmirliler gökyüzünden gözlerini alamadı.

Program kapsamında Jandarma Çelik Kanatlar, AYJET Gösteri Uçuşu, ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in akrobasi uçuşu ve HÜRKUŞ İzmir’de gökyüzüne imza attı. F-16, F-4E ve T-38 uçakları ise gökyüzünden İzmirlileri selamladı. Milli gururumuz SOLO Türk’ün İzmir semalarındaki muhteşem uçuşu ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası eşliğinde havada, karada, denizde aynı anda gerçekleşen Zeybek Gösterisiyle de Airshow’da coşku ve heyecan bir an olsun eksilmedi. İzmirliler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Airshow’u Gündoğdu Meydanında milyonlar ilgiyle izlerken İzmirliler gösterileri ayrıca evlerinden de seyretti.

İzmir Airshow sadece havada değil kara, deniz ve sahne etkinlikleriyle de dopdolu bir program sundu. Kara etkinliklerinde havacılık firmalarının stantları, uçak sergileri, çocuklar için pedallı uçak etkinliği ve pilotların imza etkinlikleri İzmirliler ile Gündoğdu Meydanında buluştu. Hız kesmeden 2023 yılı için planlamaları başlayan Airshow’da yine birçok sürpriz ve unutulmaz şovlar İzmirlileri bekliyor olacak.

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