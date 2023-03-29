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29 Mart 2023
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İzmir’in yüksek kesimleri karla kaplandı

Alaturka Online
Alaturka Online

İzmir ve Manisa’da ılık ve güneşli hava yerini soğuğa bırakırken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Bornova’nın Beşyol Mahallesi dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle beyaza bürüdü. Beşyol’un yanı sıra Ödemiş ve Spil Dağı Milli Parkı da karla kaplandı.

Mart ayının son günlerinde yağan karın sürpriz olduğunu söyleyen vatandaşlardan Zeki Davran, “Dün yazı yaşarken, bugün kışı yaşıyoruz. Gece saatlerinde başlayıp, sabah kadar yağdı ve sürpriz oldu. Burada kar yağışı oluyor. Ancak bu tarihte beklemiyorduk. Uzun zaman sonra bu tarihte böyle bir kar yağışı oldu” dedi. (DHA)

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