İzmirli sanatçılar vatandaşları orkestra eşliğinde sahura kaldırdı

İZMİR (AA) – İzmir'in Buca ilçesinde, Müzisyen ve Sahne Sanatçıları Derneği (İMSED) üyeleri, sahur öncesi vatandaşları, orkestra eşliğinde şarkılar söyleyerek uyandırdı.

Kaynaklar Mahallesi'nde İMSED üyesi 12 sanatçı, mahalle aralarında enstrümanları eşliğinde söyledikleri şarkılarla vatandaşları sahura kaldırdı.

Sahura şarkılarla uyanan vatandaşlar, sanatçılara evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarıyla teşekkür etti.

İzmirli ses sanatçısı Hikmet Durmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların zor günler yaşadığını ve tedbirler kapsamında evlere kapanıldığını söyledi.

Ramazan ayının, birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Durmuş, "İzmirli sanatçılar olarak biz gönül yapmak istiyoruz. Bu gece sahur için Kaynaklar'da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu sıkıntılı günleri bayramdan sonra atlatacağız ve eski güzel günlere döneceğiz. Mahalle sakinlerinin yüzlerini güldürdük. Bir sanatçının görevi budur zaten." diye konuştu.

Etkinliğin vatandaşlar tarafından büyük destek gördüğünü ifade eden Durmuş, "Onları sadece davulla değil bir orkestrayla sahura uyandırdık. Biz, öldük bittik ne yapacağız, demektense ne yapabileceğimizi düşünüp buraya geldik. İnsanlara umut aşıladık." dedi.

Mahalle sakini Gönül Yeşil ise, "Sanatçıları sahur vakti mahallemizde gördüğüm için çok mutlu oldum. Sesi duyunca onları görmek için dışarıya çıktık." ifadelerini kullandı.

Programda Buca Belediyesi de mahalle sakinlerine sahurluk ikram etti.