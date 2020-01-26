İzmit Körfezi’nde korkutan görüntü! İstila ettiler

Körfez ve Gölcük ilçeleri sahillerinde geçen yıllarda zaman zaman görülen yoğun deniz anaları şimdi de sahile yakın noktalarda su yüzeyini belirli aralıklarla kaplayarak görüldü. Vatandaşlar sahil şeridini kaplayan deniz analarını dikkatle inceledi. Bazıları deniz analarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

“KİRLİLİKTEN KAYNAKLIYOR”

Sahil şeridinde aşırı gözüken deniz analarının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Sancak, “Kirlilikle beraber ortaya çıkıyor deniz anaları. Körfez ilçesinde özellikle yoğun. Gölcük ilçesi Değirmendere bölgesinde de çok sayıda var. Büyükşehir belediyesi deniz süpürgesiyle müdahalede bulunuyor” dedi.

“GÖRÜNCE TEDİRGİN OLDUK”

Sahilde gezen Fadime Söğüt, aşırı derecede sahilde deniz anası gördüklerini ve şaşırdıklarını belirterek, “Safranbolu’dan Kocaeli’de yaşayan yakınlarımızı ziyarete geldik. Körfez sahilinde gezinti yaparken deniz anaları dikkatimizi çekti. Bu kadar yoğun olması bizi aynı zamanda da tedirgin etti. Neden kaynaklandığını bilmiyorum” diye konuştu.

“SAHİL ŞERİDİNİN YANI SIRA AÇIKLARDA DA VAR”

Kıyıların yanı sıra denizin açıklarında da yoğun deniz anası olduğunu söyleyen Rasim Köse, şöyle konuştu:

*Tütünçiftlik İskelesi’nden vapura bindim. Denize bakarken açıklarda daha da fazla sayıda deniz anası olduğunu gördüm.

*Değirmendere sahilinde de çok var. Deniz sıcak olduğu için olabilir. Geçen sene de vardı ama sayıları çok azdı. Bu sene çok fazla ortaya çıktı. DHA

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