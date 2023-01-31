İzne giden askerleri hedef almışlardı, hava harekatıyla öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın Orta Saha adını verdiği Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Bitlis kırsalında bölge sorumlusu olan ve 30 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan Hüsniye Özdurak’ın TSK’nın Irak’ın kuzeyine gerçekleştirdiği anlık istihbarata dayalı nokta hava harekatıyla 15 Haziran 2022’de öldürüldüğü ortaya çıktı.

GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Kadın terörist, terör örgütünün silahlı kadın yapılanması YJA-Star’ın komuta konseyinde yer alıyordu. 500 bin lira para ödüllü gri listede aranan kadın terörist Diyarbakır’ın Dicle, Elazığ’ın Arıcak, Alacakaya İlçeleri arasında kalan Görese Dağı ile Kulp-Muş arasında yer alan Dorşin Dağı bölge sorumlusu olarak çok sayıda silahlı ve mayınlı saldırılara katılmaktan aranıyordu.

KARAKOL SALDIRISINA KATILDI

Terörist Hüsniye Özdurak’ın 1 Mayıs 2010 tarihinde Tunceli’nin Pülümür İlçesi kırsalındaki Sarıyayla karakoluna saldırı eylemine katılarak karakol komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk, Uzman Çavuş Kemal Koçyiğit, komando erler Ahmet Eyce ve Adem Şimşek’in şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı saldırıya katıldığı bildirildi.

İZNE GİDEN ASKERLERİ TAŞIYAN SİVİL OTOBÜSE ROKETLİ SALDIRIDA YER ALDI

Kadın terörist Özdurak’ın da içinde yer aldığı terörist grup 17 Eylül 2012 günü Elazığ Kabul ve Toplanma Merkezi’nden hareket ederek Van’a gitmekte olan askeri konvoya Bingöl-Muş karayolunun 16. kilometresindeki Kardeşler köyü yakınlarında uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı düzenlemişti.

Olayda 3 roketin isabet aldığı askerleri taşıyan otobüs alev almış ve hain saldırıda Mehmet Dildari, Şahin Oğuz Kayabaş, Yusuf Vural, Anıl Eruluç, Ahmet Aytekin, Erhan Kupal, Kayhan Kahraman, İdris Karakaşoğlu, Hasan Hüseyin Aydoğdu ve Savaş Topal adlı askerler şehit olmuş, konvoydaki 70 asker de yaralanmıştı.

Daha sonra farklı tarihlerde yakalanan ve teslim olan teröristler teşhis ve ifadelerinde 10 askerin şehit olduğu saldırı grubunda terörist Hüsniye Özdurak’ın da yer aldığını belirttiler.