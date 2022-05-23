İznik Gölü kuruyor, çekilen kısmı bataklığa dönüştü

Bursa’da Türkiye’nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü kuruyor. CHP Orhangazi İlçe Başkanı Ender Teke, “Her fırsatta söyledik, uyardık, ‘İznik gölü kuruyor gereken yapılsın’ dedik. Bunun için tek bir adım atılmadı. Üstüne gölümüzün Orhangazi sahili bataklığa dönüştü. Buraya gelen çocuklar çamurun pisliğin, bataklığın içerisinde oynuyor. Sürekli bölgeyi turizme kazandıracağız diyenler acaba bundan haberi var mı?” dedi.

Halil ATAŞ

CHP Orhangazi ilçe örgütü, kurumaya başlayan Türkiye’nin 5’inci büyük gölü olan İznik Gölü’nde inceleme yaptı.

“HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAVAŞ YAVAŞ KURUYOR”

Türkiye’nin 5’inci büyük İznik Gölü’nün herkesin gözü önünde yavaş yavaş kuruduğuna dikkat çeken CHP Orhangazi İlçe Başkanı Ender Teke, “Defalarca her fırsatta söyledik, uyardık, ‘İznik Gölü kuruyor, gereken yapılsın’ dedik. Bunun için tek bir adım atılmadı. Üstüne gölümüzün Orhangazi sahili bataklığa dönüştü. Buraya gelen çocuklar çamurun, pisliğin , bataklığın içerisinde oynuyor. Sürekli bölgeyi turizme kazandıracağız diyenler acaba bundan haberi var mı?” dedi.

ÇEKİLEN KISIMLAR BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜ

Türkiye’nin 5’inci büyük gölü olan ve son yıllarda özellikle su seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle sık sık ülke gündemine gelen İznik Gölü’nün bakım ve temizlik işlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olmasına rağmen sahilin bakımsız olduğunu belirten Teke, Orhangazi sahilinde, kıyıdan metrelerce çekilen suyun kalan kısımlarının bataklığa dönüştüğünü ve sağlık açısından tehlike oluşturduğunu söyledi.

“GÖLÜN ÇAMLIK ALANI YÜZLERCE KİŞİYİ AĞIRLIYOR”

Bu durumdan dolayı yaşanan kötü görüntülerin Orhangazi için kötü bir reklam olduğunu dile getiren Teke, şunları söyledi;

* “Son yıllarda Orhangazi’nin kanayan yarası haline gelen İznik gölünde incelemelerde bulunduk. Gördüğümüz görüntüler adeta bizleri daha da üzdü. Zaten çekilmesi ile yıllardır ülkemizde kötü gündem olan gölümüzün Orhangazi sahilindeki şu anki görüntüler bu üzüntümüzü ikiye katladı.

* Malum yaz geldi, gölümüzün çamlık alanı yüzlerce kişiyi ağırlamaya başladı. Buraya gelen yerli ve yabancı misafirler bu görüntüleri görmek zorunda mı. Gölümüz Orhangazi sahilinden metrelerce çekildi. Kalan sulak alan ise hastalığa davetiye çıkarır cinsten, ne bir temizleme yapılmış nede bir düzenleme. Çocuklar resmen bataklıkta oynuyor, bunları hala görmezden gelenler İznik Gölü’nü turizme kazandıracağız diyorlar.

“AKTAŞ’I DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM”

* Önce bu kötü görüntüleri ortadan kaldırın. Orhangazi’yi ve İznik gölümüzü daha fazla kötü reklam etmeye hakkınız yok. Şunu da unutmamak lazım İznik Gölü adını her ne kadar İznik ilçesinden alsa da gölün büyük bir bölümü Orhangazi sınırları içerisinde yer almakta. Bunu göz önünde bulundurmakta da fayda var. Bursa büyükşehir belediye başkanı Sayın Alinur Aktaş‘a sesleniyorum; İznik Gölünün Orhangazi kısmı da sizin sorumluluğunuzda bu konuda sizleri duyarlı olmaya davet ediyorum, çünkü temiz bir göl çevresini herkes ister.”

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