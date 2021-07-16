Jake Sullivan ve İbrahim Kalın Telefonda Görüştü 

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la telefonda görüştü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yazılı açıklamasında, Başkan Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 14 Haziran’da yapılan görüşmenin ardından Sullivan ve Kalın’ın bir dizi bölgesel konuyu ele aldığını kaydetti.

Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400’leri satın alması, ABD’nin Suriye’de YPG’ye verdiği destek ve son olarak Biden’ın 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendirmesi iki ülke ilişkilerinde gerilime neden olurken Erdoğan ve Biden Brüksel’deki NATO zirvesi kapsamında 14 Haziran’da 46 dakika baş başa görüşmüş, daha sonra da heyetler arası görüşmeler yapılmıştı.

Bu görüşmelerin ikili ilişkilere ivme kazandıracağı yorumları yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında Biden’la “son derece samimi ve verimli bir görüşme” yaptıklarını ifade etmiş ve “Uzun süreli dostluğumuz olan Biden’la kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk” demişti.

Erdoğan, “İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık” diye konuşmuştu.

Erdoğan, ABD ile S-400 geriliminin görüşmede nasıl gündeme geldiğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, ABD’nin kendilerine Patriot sistemini vermemesi üzerine S-400 almak durumunda kaldıkları mesajını yinelemiş ve “S-400 konusunda bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan’a ifade ettim” demişti.

ABD’nin Afganistan’dan Ağustos sonuna kadar askerlerine çekecek olması ve Türkiye’nin Kabil’deki uluslararası havaalanının güvenliğini devralması durumu son dönemde iki ülke arasındaki gündemin önde gelen başlıklarını oluşturuyor.

Erdoğan Biden ile görüşmesiyle ilgili bir gazetecinin bu konudaki sorusu üzerine, Türkiye’den Afganistan’da belli bir destek vermesi isteniyorsa ABD tarafından diplomatik, lojistik ve mali konularda destek sağlanmasının çok önemli olduğunu kaydetmişti.

Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Afganistan konusunda geçen hafta iki kez telefonda görüşmüştü.

Akar, Pazartesi günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Kabil havaalanının idare edilmesi konusunda bazı noktalarda ABD’yle anlaştığını ve nihai bir anlaşma yolunda çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Akar, “Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor” demişti.

Akar, ‘‘Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu bütün ülkeler de söylüyor. Havalimanı çalışmadığı takdirde ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek durumunda kalacak” sözlerini kullanmıştı.