James Bond oyuncusu Naomie Harris tacize uğradığını açıkladı

Naomie Harris, bir yapımın seçmeleri sırasında oldukça ünlü bir yıldız tarafından cinsel tacize uğradığını ve o sırada film yöneticilerinin odada olmasına rağmen kimsenin müdahale etmediğini, bu yüzden çok şaşırdığını anlattı.

Sozcu.com.tr

45 yaşındaki oyuncu, ismini vermediği bir oyuncunun rol için okumalar sırasında elini eteğinden yukarı kaydırdığını söyledi.

Yakın zamanda Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok’da (No Time to Die) Moneypenny rolünü yeniden canlandıran Harris şunları söyledi: “Bunda şoke edici olan şey, yönetmen orada olmasına rağmen kimse bir şey söylemedi çünkü o çok büyük bir yıldızdı. Bu, benim tek #MeToo olayımdı, bu yüzden bu davranışın ne kadar yaygın olduğu göz önüne alındığında bu kadar az bir olay yaşamış olduğum için kendimi çok şanslı hissettim.”

Harris, taciz eden kişinin yapımdan uzaklaştırıldığını da belirtti.

#MeToo hareketi 2018’de, Rose McGowan ve Ashley Judd da dahil olmak üzere eğlence endüstrisindeki kadınların saldırı ve taciz hikayelerini paylaşmasıyla yayıldı. Harris daha önce, #MeToo hareketinin başlangıcından bu yana ekrandaki ve dışındaki kadınların gücünün film endüstrisini nasıl değiştirdiğinden bahsetmişti.

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