James Franco, Amber Heard ve Johnny Depp davası için sorgulanacak

Tacizle suçklanan ve son günlerde yaptığı itiraflarla dikkat çeken James Franco bu defa da Hollywood’un bir başka olayı için sorgulanacak. Franco’nun ifadesi, Depp’in Heard’e karşı açtığı 50 milyon dolarlık hakaret davasında dinlenecek.

Sozcu.com.tr

Johnny Depp ve eski karısı Amber Heard arasındaki uzun süredir devam eden hukuk savaşında James Franco’ya mahkemeye çıkması için evraklar sunuldu.

Bu haftanın başlarında öğrencileriyle yattığını itiraf eden 43 yaşındaki Franco; Heard, Depp’le birlikteyken onunla evlilik dışı bir ilişkisi olup olmadığı konusunda mahkemede sorgulanacak. Depp’in avukatları, Heard’ün yüzünde olduğu iddia edilen morluklardan herhangi birini görüp görmediğini belirlemek için de aktörle konuşmak istiyor.

HEARD VE FRANCO’NUN BİRLİKTE OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Depp daha önce, 2015 yılında The Adderall Diaries’in çekimleri sırasında Heard’ü, rol arkadaşı Franco ile yatmakla suçlamıştı.

Depp, eski karısına 2018’de Washington Post için yazdığı ve aile içi şiddet kurbanı olduğunu anlattığı bir köşe yazısı makalesi nedeniyle Virginia’daki bir mahkeme aracılığıyla dava açıyor. Depp, olanların Heard’ün tanıtım yapmak ve kariyerini ilerletmek için bir aldatmaca olduğunu söylüyor.

James Franco’nun mahkeme celbi, Heard’ün gözlerinin morardığını iddia ettiği büyük bir kavgadan 24 saat sonra, Mayıs 2016’daki güvenlik kamerası videosunun Heard ile asansöre bindiğini göstermesinin ardından, Depp’in hukuk ekibi tarafından kendisine gönderildi. Franco ve Heard, Depp ve Heard’ün birlikte yaşadığı çatı katından birlikte çıkarken görülüyorlar.

Depp’in hukuk ekibi, Heard’ün yüzünde herhangi bir yaralanma gördüğünü hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmek için Franco ile konuşmak ve onu bir tanık olarak sorgulamak istiyor. Heard’ün hukuk ekibi ise Franco’nun da iddia edilen olay sırasında binada yaşadığını ve bazen asansöre bindiğini söyledi.

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