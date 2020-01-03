James Nunnally, Fenerbahçe Beko’ya dönüyor

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally’yi yeniden kadrosuna kattı. Daha önce sarı-lacivertli takımda 2 sezon forma giyen Amerikalı oyuncu, Fenerbahçe Beko ile iki kez Euroleague finali oynayıp bir de şampiyonluk yaşadı.

Son olarak Çin’de forma giyen Nunnally, Shanghai Sharks ile sözleşmesini feshettikten sonra Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

James Nunnally, sarı-lacivertlilerden ayrılıp NBA ekiplerinden Houston Rockets ile 10 günlük sözleşme imzalayıp sadece 2 maça çıktıktan sonra Olimpia Milano’ya imza atmıştı.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California’da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally’e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz.”