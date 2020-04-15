Jandarma astsubay ve ebe eşi birlikte Kovid-19 denetimi yapıyor

ADANA (AA) – ONUR CAN BULAT – Adana'nın Pozantı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan uygulama noktasında görevlendirilen jandarma astsubay ve ebe eşi, birlikte denetim gerçekleştiriyor.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Adem Dinç ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde ebe olarak görev yapan Büşra Dinç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında görevlendirildikleri uygulama noktasında birlikte görev alıyor.

Adana-Pozantı D-750 kara yolunda görev alan Dinç çifti, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında denetim yapıyor.

Adem Dinç, seyahat izin belgelesi, kimlik ve ehliyet kontrolü yaparken, ebe eşi Büşra Dinç de durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Dinç çifti ayrıca hem sürücülere hem de yolculara Kovid-19'a karşı çeşitli bilgilendirmeler yapıyor.

– "Eşimle aynı görevde bulunmak bana gurur veriyor"

Büşra Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle tesadüfen aynı uygulama noktasında görevlendirildiklerini söyledi.

Birlikte çalışmaktan gurur duyduklarını belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizdeki yol kontrollerinde eşimle birlikte aynı uygulamada bulunup ateş ölçümü yapıyorum. Jandarma olan eşimle aynı görevde bulunmak bana gurur veriyor. Tüm vatandaşlarımızdan, Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına kulak verip evde kalmalarını ve kendilerini izole etmelerini istiyoruz."