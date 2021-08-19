jandarma ekipleri, selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı

Yazan:
Alaturka Online
-

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, jandarma ekipleri balçığın içinde buldukları çerçeveli Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı.

Yayınlanma: 01:39 – 20 Ağustos 2021

jandarma ekipleri, selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta şiddetli sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra Bozkurt ilçesinde büyük çapta hasara yol açtı.

Sel afetinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zarar gören işyerlerinin temizliğinde görev alıyor.

Bu kapsamda Sınarcık Caddesi’ndeki çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, bir işyerinde balçığı temizlerken Atatürk fotoğrafı buldu. Jandarma ekipleri, cam çerçeveli Atatürk portresini elleriyle yıkarak muhafaza altına aldı. İHA

Sel bölgesinde vatandaşlar kepçeyle taşınıyor İlginizi Çekebilir Sel bölgesinde vatandaşlar kepçeyle taşınıyor Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp İlginizi Çekebilir Malezya’da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?