Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun 31 Ekim’de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.
DAVA AÇILMASI İSTENDİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Türk Ceza Kanunun 301’inci maddesinde yer alan ‘Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak’ suçunu işlediği savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi. DHA