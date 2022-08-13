Jandarma kararnamesinde 4 generale ‘beklenmedik’ emeklilik: FETÖ’nün hedefindeki isimlerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan jandarma kararnamesinde 4 generalin beklenmedik biçimde emekliliğe sevk edilmesi dikkat çekti. 15 Temmuz öncesinde FETÖ’nün hedefine aldığı isimler olan dört general terörle mücadele kapsamında PKK’ya ağır darbeler vurmuştu.

Özgür CEBE

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beklenmedik biçimde emekliliğe sevk edilen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Bornova Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 1990’lı yılların başından günümüze kadar sürdürülen terörle mücadelenin önemli isimleriydi.

4 general, 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’nün darbe girişimi öncesinde de FETÖ’cülerin hedef tahtasına oturttuğu isimlerdi.

ÇUKUR VE HENDEKLERİ PKK’DAN TEMİZLEDİ

Korgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı yaptığı 2015-2017 tarihlerinde terör örgütü PKK’ya yönelik önemli operasyonların başında yer aldı.

Çitil Paşa, Diyarbakır’ın Sur, Bağlar ve Silvan ilçelerinde çukur ve hendek kazarak sözde özerklik ilan eden teröristlere karşı meskun mahal operasyonlarını bizzat sevk ve idare etti.

Sadece Sur ilçesinde 305 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda birliklerinin başından bir an olsun bile ayrılmadı.

8 ay süren çukur ve hendek operasyonlarından sonra genel komutan yardımcılığına atanmıştı.

Korgeneral Musa Çitil, terfisi yaklaşınca bu kez FETÖ’cülerin hedefi oldu. Çitil, Ankara Jandarma Bölge Komutanlığı yaparken FETÖ’den ihraç edilip tutuklanan Diyarbakır Özel yetkili savcısı Osman Coşkun tarafından dava açıldı.

Salt gizli tanık ifadeleri ve PKK itirafçılarının ifadeleri doğrultusunda, Çitil’e Mardin’in Derik ilçesinde görev yaparken 13 köylüyü öldürdüğü iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Soyut iddialar nedeniyle Çitil beraat etti, ancak bu dava nedeniyle 5 yıl boyunca terfi alamadı.

FUAT AVNİ’NİN HEDEFİNDEKİ GÜNEY PAŞA

FETÖ’cülerin hedefinde olan bir diğer isim ise Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı yaparken Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına atanan Tümgeneral Fuat Güney’di.

Güney’de 15 Temmuz öncesinde FETÖ’cülerin yoğun baskısına maruz kaldı. FETÖ’cülerin sosyal medya fenomeni olan Fuat Avni’nin hedefinde olan Güney Paşa, Fuat Avni’nin attığı twittler nedeniyle Ankara’da FETÖ’cü savcılara ifade verdi, hakkında uzun yıllar devam eden soruşturma dosyaları açıldı.

Halen Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevini sürdüren ve 30 Ağustos itibariyle emekliye sevk edilen Güney Paşa, iki yılda Diyarbakır’da terörle mücadelede önemli ve başarılı operasyonları bizzat yönetti.

Mardin’de sözde Bagok, Ömeryan, Cehennem Deresi bölgelerinde yürütülen operasyonlarda PKK’ya ağır darbe vurdu.

PKK’nın 10 Milyonluk Kırmızı kategorisinde aranan İran uyruklu Mardin eyalet sorumlusu Hasan Mahmudi’nin de aralarında yer aldığı Bagok yapılanmasındaki 25 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonları geceli gündüzlü yönetti.

Birliklere moral olsun diye Mehmetçiğin yanından bir an olsun ayrılmadı. Güney Paşa; Diyarbakır’ın Lice ilçesinde öldürülen sözde özel kuvvetler yapılanmasında yer alan 23 teröristin etkisiz hale getirildiği başarılı operasyonları yönetti. Teröristlerden Necati Utku Kiraz, Ankara Kızılay patlamasının failiydi.

Suriye’nin Resulayn ilçesi ile Tel Abyad’tan da sorumlu olan Güney Paşa, sınır güvenliğinin sağlanması için önemli stratejik operasyonları yürüttü.

PKK’YA EN AĞIR DARBEYİ VURDU

JÖAK’ın başındayken terör örgütü PKK’nın Karadeniz’e sızma yaptığı dönemlerde Tokat, Giresun, Trabzon, Amasya, Gümüşhane kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları başarıyla sürdüren ve halen Bornova Jandarma Tugay Komutanlığını yürüten Tuğgeneral Mustafa Başoğlu da FETÖ’cülerin hedef tahtasına oturttuğu isimlerden biriydi.

Başoğlu’nun da terfisini engellemek için 15 Temmuz öncesi yoğun faaliyet yürüten karargâhtaki FETÖ’cülerin tümü daha sonra darbeci olmaktan tutuklanıp ihraç edildi. Diyarbakır il ve Jandarma Bölge Komutanlığı görevini de yürüten Başoğlu paşa Diyarbakır’da görev yaptığı iki yıl içinde 78 teröristin etkisiz hale getirildiği çok önemli ve kritik operasyonların başında yer saldı.

Başoğlu’nun yürüttüğü operasyonlarda terör örgütü PKK’nın sözde saha sorumluları olan ve İstanbul Beşiktaş, Ankara Merasim Sokak, Kızılay, Kayseri ve Diyarbakır’daki tüm bombalı saldırıların baş failleri olan Erhan Porspi kod adlı İshak Özçaktu ile sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik’in öldürüldüğü operasyonları bizzat yönetti.

TUNCELİ’DE BAŞARILI OPERASYONLARA İMZA ATTI

FETÖ’nün hedefinde olan ve asılsız ithamlarla soruşturmalara maruz bırakılarak terfisi engellenen bir diğer isim de Tuğgeneral Vedat Çolak’tı.

2018-2020 yıllarında Tunceli’de Jandarma Bölge Komutanlığı yapan Çolak Paşa halen Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı görevini sürdürüyor.

Tunceli’de görev yaptığı tarihlerde 5 ayrı renk kategorisinde aranan PKK, MLKP ve TİKKO örgütüne mensup teröristlerin etkisiz hale getirildiği başarılı operasyonları yönetti.

Tunceli Aliboğazı, Kutuderesi, Bali Deresi, Dinar Deresi, Mercan Vadisi, Ahpanos Vadisi, Kızılmescit, Zağge geçidi bölgelerini teröristlerden temizledi. 87 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye’nin seçim arifesine girdiği dönemde beklenmedik sürpriz bir şekilde emekliğe sevk edilen ve yıllarca FETÖ’cülerin hedefinde olup kumpaslara maruz bırakılan 4 generalin kararnameye dahil edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

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