Jandarma’dan göçmen önlemi! Geçişler durduruldu

Deniz yolu ile göçmenlerin Yunan adalarına geçişleri sürerken, Jandarma tarafından önlemler alınmaya başladı. Bölge halkı ve yetkililerden edinilen bilgilere göre, bölgede bazı mültecilerin öldüğü iddiası ve Salı günü kötü hava şartlarının beklentisi Jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler ‘Sivrice’ ve ‘Sokakağzı’ gibi göçmenlerin Yunanistan’a geçiş yaptığı koylara giden kilit noktalarda kontroller yapmaya başladı. Yakalanan göçmenlerin ise Edirne’ye sevk edildiği öğrenildi. Söz konusu yasağın ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

ORMANLARDA SAKLANIYORLAR

Jandarma’nın aldığı bu önleme karşı, kaçakçılar ve göçmenlerde farklı yollara başvurmaya başladı. Göçmenler deniz kıyısına varmak için gündüz saatlerinde ormanların içinde saklanıyorlar. Gece geç saatlerde karşıya geçmek isteyen göçmenler, orman içinde ilerleyerek sahile varıyor. Bilinen yolları kullanmayan göçmenler, kaçakçılar ile irtibatlı bir şekilde hareket ediyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nde yer alan bilgiye göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yarın rüzgarlı bir hava bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri ise gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.