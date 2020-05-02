Jandarmadan Trafik Haftası paylaşımı

ANKARA (AA) – Jandarma Genel Komutanlığı, "Trafikteyken harfiyen kurallara uyun ve lütfen bu yolda hep birlikte olduğumuzu unutmayın" uyarısında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla trafik ekiplerinin görüntülerinin olduğu video klip paylaşıldı.

Komutanlığın Twitter hesabındaki "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" başlıklı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı olarak bizler, her zaman olduğu gibi, 2-8 Mayıs Trafik Haftası’nda da sizlerin güvenliği için görev başında olacağız. Siz de trafikteyken harfiyen kurallara uyun ve lütfen bu yolda hep birlikte olduğumuzu unutmayın."