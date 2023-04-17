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17 Nisan 2023
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Jandarma’ya dikkat çeken seçim gecesi talimatı…

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıda, Jandarma Genel Komutanlığı’nın tüm personeline seçim günü oy kullanmalarının ardından birliklerinde hazır olarak beklemeleri yönünde talimat verdiğini belirtti. Bakan, daha önce hiç uygulanmayan bu önlemin neden alındığını sorgulayarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya üç soru yöneltti:

“İKİNCİ BİR EMRE KADAR HAZIR OLUN”

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm Jandarma personeline Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine yönelik olarak gönderilen yazı ile bugüne kadar hiç bir seçimde uygulanmamış şekilde;

Tüm personelin seçimlerde görevli olup olmamasına bakılmaksızın ve bölge ayrımı yapılmaksızın oy kullandıktan sonra evlerine gitmemeleri, birliklerine dönerek ikinci bir emre kadar hazır olarak beklemeleri, birliklerinden ayrılmamaları ayrıca sandık başında görevli personelin de seçimin bitimine müteakip yine birliklerine dönmeleri ve hazır kıta olarak beklemeleri emredilmiştir.

1. Sanki ülkede Sıkıyönetim Kanunu uygulanıyormuşçasına, bölgesel ayrım yapılmaksızın, emniyet/asayiş görevi olmayan personelin dahil birliklerinde ikinci bir emre kadar hazır kıta bekletilmesinin amacı nedir?

“GİZLİ BİR BASKI MI VAR?”

2. Bu emrin verilmesiyle oy kullanacak Jandarma personeline gizli bir baskı uygulanması mı amaçlanmaktadır?

3. AKP’nin 7 Haziran 2015 tarihinde kaybettiği seçimin sonrasında ülkede meydana gelen asayişe müessir olaylar ve kanlı terör olaylarının akabinde 01 Kasım 2015 tarihinde tekrarlanan seçimde dahi bu şekilde bir güvenlik tedbirine ihtiyaç duymayan iktidar, şimdi bu en üst seviyedeki güvenlik tedbirlerini hangi sebeplerle ne tür duyumlara istinaden almaktadır?

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