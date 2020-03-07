‘Jantı lastiğe takalım’, ‘Duvara sıva yapalım’ diyerek fuhuş yaptırmışlar!

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan polis, belirlenen adreslere 4 Mart sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

OTOYOL KENARI, MASAJ SALONU

Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K., Mehmet U., Yılmaz Ö., Kadir Ö. ve Kadir K.’nın, çetenin Adana-Gaziantep Otoyolu sorumlusu oldukları, kadınları otoyola götürerek 50 ila 100 lira karşılığında fuhuşa zorladıkları belirlendi.

Şüphelilerden Şervan A. ve Yılmaz Ö.’nün kadınları otomobillerle gidecekleri adreslere bıraktıkları, Ozan I. ve Ali K.’nın da polise karşı nöbet tutukları ortaya çıktı. DHA’nın haberine göre; Lale K. ve oğlu İsa K. ile Aytül S. ve Mehmet A.’nın kadınlara, masaj salonlarında 150 ila 1500 lira arasında fuhuş yaptırdıkları da saptandı.

KOCASI İÇİN SEKS İŞÇİSİ AYARLAMIŞ

Çetenin polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde, “Jantı lastiğe takalım”, “Duvara sıva yapalım” şifrelerini kullandığı belirlendi. Operasyon kapsamında, çete üyeleriyle fuhuş için anlaşan 45 kişinin de ifadesine başvuruldu. Bu kişiler arasında bulunan bir kadının, kocası ile ilişkiye girmesi için çete üyesi kadınla 1500 TL’ye anlaşıp, parayı ödediği de tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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