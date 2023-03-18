Japon mimar depreme dayanıklı kentleri nasıl inşa ettiklerini anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’ye gelen Japon mimar Hiroyuki Unemori depreme dirençli ve uyumlu mimari çalışmalar hakkında bilgi verdi.

‘Geleceğin Dünyasında Dirençli Şehirler’ başlıklı bir konuşma yapan Unemori; “Şehirleri yüzyıl içinde düşünmemiz gerekiyor. İleride ne gibi sorunlar yaşanır, bunları iyi değerlendirmek lazım” ifadelerini kullandı.

“DEPREME KARŞI ŞEHİRLER YENİDEN YAPILANDIRILDI”

Ülkesinde depreme karşı oluşturulan konstrüksiyon projesi hakkında bilgi veren Unemori; “Japonya’da her yıl 6’nın üzerinde büyüklüğe sahip 20 deprem oluyor. Bu nedenle şehir planlamasında bir sonraki aşamayı uyguladık. Bina standartları geliştirerek şehirler sonraki depremlere göre hazırlandı. Önce geçici konut ve altyapıyı ortaya koyduk. Daha sonra yeniden yapılandırma sürecini tamamladık. Sonra toplum merkezleri gibi kamuya açık binalar yapıldı” diye konuştu.

“ANLATTIKLARIM İLHAM OLSUN”

Dönüşüm için vatandaşların mutlaka sürece dahil edilmesi gerektiğini belirten Unemori; “Vatandaşların seslerini dinlemenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Vatandaşlar bu sürecin içine katılıyor. 30’un üzerinde çalıştay düzenledik ve çok sayıda fikir dinledik. İnsanlar öğrenmek için birilerini dinlemek istiyor. Çünkü afeti yaşayan insanlar birbirleriyle etkileşimde bulunmak istiyor. Bizler yaptığımız binalarda da insanların buluşabileceği, etkileşime girebileceği alanlar planladık. Güçlü kamusal binaların yapıldığı yerler aynı zamanda toplanma merkezlerinin de oluşmasını sağlayacaktır. Ümit ediyorum ki bu anlattıklarım sizlere de ilham olsun” ifadelerini kullandı.