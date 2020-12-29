Japonya Başbakanı Suga: “Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor”

TOKYO (AA) – Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına ilişkin, "Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor." ifadesini kullanarak, halka alınan önlemlere uyulması çağrısı yaptı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Suga Yoşihide, hafta başı itibarıyla tüm ülkelerden gelecek oturumu olmayan yolculara kapılarını kapattıklarını anımsattı.

Önlemlerin vatandaşın yaşamı ve geçimini korumak için alındığını vurgulayan Suga, virüsün “daha bulaşıcı“ olduğu iddia edilen varyantının ülke dışından gelen yolcularda tespit edildiğini söyledi.

Suga, “Kış sezonu sebebiyle Kovid-19 birçok ülkede halen şiddetli. Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor. Normal hayatımıza olabildiğinde çabuk dönebilmek için vatandaşlardan iş birliği yapmalarını istiyorum.” diye konuştu.

Hükümete bağılı Kovid-19 Görev Gücü toplantısına da katılan Suga halka, maske ve hijyen tedbirlerine önem vermelerini ve yılbaşı tatilini “sakin bir yılbaşı” geçirmeleri çağrısında bulundu.

Kyodo haber ajansına göre önlemler kapsamında Suga, ülkede Ocak’ın ilk haftasında her başbakanın Mie eyaletinde yaptığı geleneksel Ise Jingu tapınağı ziyaretini iptal etti.

– Ocak sonuna dek kapılar kapalı

Vaka sayısı 8 olan virüsün "daha bulaşıcı" mutasyonuna karşı, Japonya'da oturumu bulunmayan tüm ülkelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılar kapatıldı. Yeni vize verilmesi askıya alındı.

Geçici kısıtlamadan, daha önce anlaşılan mutabakat kapsamında, Güney Kore, Tayland dahil 10 ülkeden gelecek uzun süre vizeli iş insanı ve öğrenci ise etkilenmeyecek.

Öte yandan iç turizmi teşvik eden "Seyahate Çık" kampanyası hafta başı itibarıyla ülke genelinde 11 Ocak'a kadar askıya alındı.

– Tokyo'da sağlığa mali destek

Başkent Tokyo’daki tedbirler çerçevesinde 3 Ocak’a kadar Kovid-19 hastalarını kabul eden hastanelere ve mesai saatlerini genişleten eczanelere finansal destek verilecek.

Sağlık tesislerine, ağır belirti gösteren hasta başına günlük 300 bin yen (2 bin 900 dolar) ve hafif belirti gösteren hasta başına 70 bin yen (675 dolar) ödenecek.

Bu dönemde günlük mesai saatlerini 8 saat ve ötesine yayacak eczanelere ise günlük 30 bin yen (290 dolar) destek verilecek.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 224 bin 488’e, ölü sayısı 3 bin 338’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 57 bin 40’a, Osaka’da 29 bin 77’ye, Kanagawa’da 19 bin 848’e, Aiçi’de 15 bin 804’e, Saitama’da 13 bin 421’e, Hokkaido’da 13 bin 55’e çıktı.