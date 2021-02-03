Japonya Hava Yolları net kar kaybı tahminini 300 milyar yen seviyesine çıkardı

TOKYO (AA) – Japonya Hava Yolları (JAL), mevcut mali yılda net kar kaybı tahminini 300 milyar yen (2,86 milyar dolar) seviyesine yükseltti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre JAL, daha önce 240 ile 270 milyar yen arasında açıkladığı net kar kaybı tahminini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında düşen talep sonrası 300 milyar yen (2,86 milyar dolar) seviyesine çıkardı.

Buna göre JAL, nisan-aralık periyodunda toplam 212,72 milyar yen (2 milyar dolar) net kar kaybı açıkladı.

Söz konusu 3 çeyrek dönemde uluslararası yolcu sayısı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 96,6 düştü.

Kyodo ajansının haberine göre JAL’ın Üst İdari Yöneticisi Kikuyama Hideki, yükselen kayıp beklentisinin, umulduğundan daha zayıf hava yolu talebinden kaynaklandığını belirtti.

Ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA) ise nisan-aralık döneminde 309,58 milyar yen (2,94 milyar dolar) net kar kaybı açıklamıştı.

ANA, mart sonunda sona erecek mevcut mali yıl kapsamında 510 milyar yen (4,85 milyar dolar) net kayıp bekliyor.