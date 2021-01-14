Japonya ile Kenya'dan “Serbest ve Açık Hint-Pasifik” vizyonu için iş birliği

TOKYO (AA) – Japonya ile Doğu Afrika ülkesi Kenya, hukukun üstünlüğü temelinde "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iş birliği yapılmasında mutabakata vardı.

Kyodo ajansının haberine göre, dış ziyaret turu kapsamında Nairobi'de bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından kabul edildi.

İkili, Doğu ve Orta Afrika'nın geçiş güzergahlarından Mombasa limanındaki özel ekonomik bölgenin geliştirilmesi ve hukukun üstünlüğü temelinde "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iş birliği yapılmasında anlaştı.

Kenyatta, vizyonun hayata geçirilmesinde Japonya’nın ülkesine güvenebileceğini söyledi. Motegi, Japon firmalarının Kenya’daki yatırımlarının artırılmasına yönelik karşılıklı kamu-özel iş diyaloğunun düzenlenmesi için ülkesinin isteğini iletti.

– Zemin arayışı

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu kapsamında Japonya, Çin'in Afrika kıtasında etkisini artırdığı süreçte, hukukun üstünlüğü ve seyrüsefer serbestiyetinin sağlanması için zemin arıyor.

Meksika, Uruguay, Arjantin, Paraguay, Brezilya sonrası geldiği Afrika’da önceki gün Senegal'e uğrayan Motegi, geçen yıl Aralık'ta ise Tunus, Mozambik, Güney Afrika ve Morityus'u ziyaret etmişti.

Geçen hafta kıtada temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Botswana, Tanzanya ve Seyşeller'e gitmişti.