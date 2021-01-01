Japonya İmparatoru Naruhito'dan “barış dolu 2021” mesajı

TOKYO (AA) – Japonya İmparatoru Naruhito, 2020’nin salgın, afetlerle dolu bir yol olduğuna belirterek, "2021'in herkes için olabildiğince barış dolu bir yıl olması için dua ediyoruz." dedi.

İmparatorluk İşleri Ajansından (Kunaiço) yayımlanan video mesajda, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun 2021’e girerken halka hitabına yer verildi.

Geçen 2020 yılının salgın, afet ve zorluklarla geçen bir yıl olduğuna dikkati çeken Naruhito, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede en ön safta gece gündüz demeden gayret eden sağlık çalışanlarına şükranlarını bildirdi.

Naruhito, "Bu salgın, günlük hayatımızı büyük ölçüde etkiledi. İşlerini, evlerini kaybeden ve yalnız hissedenler gibi kendilerini zor şartlarda bulunanlar için daha da endişeliyiz. 2021'in herkes için olabildiğince barış dolu bir yıl olması için dua ediyoruz." dedi.

Temmuz’da ülkenin güneyini etkisi altına alan sağanak yağışlarda hayatını kaybedenlerin ailelerini de taziyelerini bildiren Naruhito'dan sonra konuşan Masako ise, "Geçmiş bir yılda birçok kişi zor zamanlar yaşadı ve bu yılın herkes için sakin bir yıl olmasını umuyorum." dedi. İkili, salgın durumunun iyileşme gösterdiğinde halkla buluşmak istediğini de açıkladı.

– Olimpiyatlara karşı kararlılık

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yayımladığı yeni yıl mesajında, Kovid-19'u "görülmemiş ulusal kriz" olarak niteleyerek, "Salgının önlenmesi ve ekonominin canlandırılmasına tüm enerjimizi vereceğimize, halkın yaşamı ve geçimini koruyacağımıza söz verdik." dedi.

Suga, ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik kararlılık vurgusu yaptı ve "Güvenli bir şekilde düzenlenecek ve küresel dayanışmanın sembolü olacak." ifadelerini kullandı.