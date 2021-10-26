Japonya Prensesi aşkı için kraliyet statüsünü kaybetti

Aşkı için imparatorluk unvanlarından vazgeçme kararı alan Japonya Prensesi Mako, üniversiteden erkek arkadaşı Avukat Kei Komuro ile dünya evine girdi. Kraliyet statüsünü kaybeden Mako ve eşinin hayatlarını ABD’de sürdürmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

İmparatorluk gelenekleri kapsamında soylu olmayan biriyle evlenebilmek için unvanlarından vazgeçen Japonya Prensesi Mako, üniversiteden erkek arkadaşı olan Avukat Kei Komuro ile bugün dünya evine girdi.

Sabah saatlerinde imparatorluk ailesine ait Akasaka’daki malikaneden ailesi tarafından uğurlanan Prenses Mako’nun, Komuro ile evlenebilmesi için gerekli olan belgeyi, Tokyo’daki yerel yönetim birimine çift adına Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı’ndan bir yetkili sundu.

Böylece normal hayata resmen adım atan Mako ve eşinin, ilerleyen saatlerde Tokyo’daki bir otelde basının karşısına çıkacağı belirtildi. Yaşadığı zorlu psikolojik süreç nedeniyle Mako’nun doktorunun dünya evine giren çifte soruları önceden yazılı olarak alma tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

DÜĞÜNÜ ERTELEMİŞLERDİ

2017 yılında Tokyo’daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesinden (ICU) mezun olan sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlanmasıyla gündeme gelen Prenses Mako’nun 2018 Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreni ertelenmişti.

Prenses Mako yaptığı yazılı açıklamada, düğünü de 2020’ye kadar ertelemeye karar verdiklerini belirterek, “Bazı şeylerde çok acele ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Mako, evlilik hakkında daha derin bir şekilde düşündüklerini ve hazırlıklara daha fazla zaman ayırmaya karar verdiklerini kaydetmişti.

MAGAZİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Ertelenen düğünle ilgili kamuoyunda birçok iddia gündeme gelmiş, Japon basınında yer alan haberlere göre Avukat Kei Komuro’nun annesinin oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddettiği iddia edilmişti.

Komuro’nun annesinin parayı bir “hediye” olarak gördüğü gündeme gelirken, damat adayının üniversite borçlarına dayanan finansal kriz yüzünden evlilik süreci için gereken parayı bulamadığı kamuoyuna yansımıştı.

Prenses Mako’nun ailesinin ise söz konusu iddialar nedeniyle medyada çıkan haberlerden rahatsız oldukları gündeme gelmişti.

EBEVEYNLERİ SAYGI DUYUYOR

Oluşan kamuoyu baskısının ardından geçtiğimiz yıl Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı aracılığıyla açıklama yapan çift, evliliğin kendileri için “gerekli bir seçim” olduğunu düşündüklerini, ancak düğün tarihlerine hala karar vermediklerini duyurmuştu. “Şu anda kesin bir şey söylemek zor, ancak evlilik sürecine devam etmek için ailelerimize danışacağız” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Mako’nun ebeveynleri Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko’nun çiftin evlilik konusundaki fikirlerine saygı duydukları belirtilmişti.

PRENSESE PTSD TEŞHİSİ KONMUŞTU

Fordham Üniversitesi’nin hukuk fakültesinde okumak üzere 2018 yılında gittiği New York’ta geçirdiği 3 yılın ardından ilk kez Japonya’ya dönen Komuro, geçtiğimiz ay Japon medyasının yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı.

İlişkileri ve evlilik planları kördüğüme dönen çiftin imparatorluk ailesinden ayrılanlara verilen 150 milyon yenlik (yaklaşık 12 milyon lira) yardımı da nikahın ardından reddedeceği açıklanmıştı. Japonya İmparatorluk Ajansı’ndan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, kamuoyu baskısı ve zorlu bir psikolojik süreçle mücadele eden Mako’ya Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD) teşhisi konduğu bildirilmişti.

Bugün dünya evine giren Mako ve eşi Komuro’nun ABD’ye yerleşerek hayatlarına orada devam etmeleri bekleniyor.

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