Japonya salgın nedeniyle Hindistan ve ABD'nin bazı bölgelerinden gelen yolculara yönelik kontrolleri artırdı

TOKYO (AA) – Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantlarının saptandığı Hindistan, Peru ile ABD'nin bazı eyaletleri çıkışlı yolculara yönelik kontrollerini artırdı.

Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19'un yeni varyantlarının ortaya çıktığı ülke ve bölgelere yönelik getirilen yeni düzenleme kapsamında test ve karantina şartları güncellendi.

Buna göre ABD'nin Tennessee, Florida, Michigan ve Minnesota eyaletleri ile Hindistan ve Peru'dan gelen yolcular, daha önce belirlenen noktalarda karantinaya girecek.

1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni yönetmelik kapsamında yolculardan, Japonya'ya varışlarının üçüncü gününde yeniden Kovid-19 testine girmeleri istenecek.

Bu kişiler, negatif test sonucunu ibraz etmeleri halinde toplu ulaşım kullanmadan evlerine gidebilecekler.

Ayrıca bu kişilerden evlerinde de 14 gün süreli yeniden karantinaya girmeleri talep edilecek.

Halihazırda yolcular, çıkış noktalarından ayrılmadan 72 saat önce negatif test sonucu ibraz ediyor, Japonya'ya varışıyla yeniden teste giriyor.

Japonya "özel ve istisnai şartı sebebiyle izin verilenler" haricinde oturumu olmayan tüm yabancılara giriş yasağı uyguluyor.