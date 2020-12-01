Japonya Veliaht Prensi'nden kızının evliliğine onay

TOKYO (AA) – Japonya’da İmparator Naruhito’nun erkek kardeşi Veliaht Prens Fumihito, kızı Prenses Mako’nun (29), üniversiteden erkek arkadaşı Komuro Kei (29) ile evlenmesine izin verdi.

Krizantem tahtın varisi Fumihito, 55. yaş günü sebebiyle düzenlediği basın toplantısında, kızı Prenses Mako’nun, Komuro ile dünya evine girmesini kabul ettiğini söyledi.

Fumihito, "Evlenmelerini onaylıyorum. Anayasa, evliliğin iki cinsin karşılıklı rızası esasına dayanacağını beyan ediyor. Gerçekten istedikleri bu ise ebeveyn olarak saygı duymam gerekir." dedi.

Düğün tarihi belirtmeyen ve Japon halkının bu evliliğe yönelik desteğinin önemine dikkati çeken Fumihito, "(Japon halkından) Birçok insanın ikna olduğu ve memnuniyetini belirttiği bir konumda değiller." ifadesini kullandı.

Fumihito çifte, evlilik planlarının ve düğün tarihinin belirlenmesi sonrası, gelişmelere dair kamuoyunu aydınlatmaları tavsiyesinde bulundu.

– Aile içi anlaşmazlık

2017’de niyetlerini ilan eden üniversiteden arkadaşlar Mako ile Komuro’nun Kasım 2018’deki planlanan evliliği, o yıl şubat ayında 2020’ye ertelenmişti.

Erteleme sebebi, Komuro’nun annesinin, eski nişanlısıyla yaşadığı aile içi maddi anlaşmazlığın ortaya çıkması olarak basına yansımıştı.

Japonya kanunlarına göre, avamdan bir kişi ile evlenen İmparatorluk ailesi üyesi bir kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.