Japonya’da 2 günde üst üste 158 deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkedeki Tokara adalar zincirinde 2 günde 158 deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Japonya’nın Tokara Adaları 2 günde 160’a yakın depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi ve Pazartesi günleri arasındaki yaklaşık 48 saatlik zaman diliminde Kagoshima eyaletine bağlı bölgede 158 deprem kaydedildiği bildirildi.

Ülkenin 0 ile 7 arasında değişen deprem derecelendirme ölçeğinde 1 ila 4 arası şiddeti temsil eden sarsıntıların Cumartesi 59, Pazar 79 bugün ise 20 kez hissedildiği açıklandı.

Yetkililer, adalarda yaşayanları daha şiddetli bir depreme karşı dikkatli olmaya çağırdı. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı bölgelerde geçici su kesintileri meydana geldi.

Tokara Adaları geçtiğimiz Nisan ayında benzer şekilde depremlerle sarsılmıştı.

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