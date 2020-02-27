Japonya’da corona alarmı! Okullar 1 ay tatil olacak

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vakalarının giderek arttığı Japonya’da virüsün yayılmasını önlemenin çaresini arayan hükümetten kritik bir adım geldi.

Japonya Başbakanı Abe bugün yaptığı açıklamada, corona virüsünün yayılmasını engellemek için hükümetin Japonya’daki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerden pazartesi gününden itibaren eğitime Mart ayı boyunca ara vermelerini isteyeceğini söyledi.

İHA’nın haberine göre çocuk bakım evlerinin hizmete ara vermesinin ise istenmeyeceği öğrenildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Abe, bu hafta başında yaptığı konuşmada önümüzdeki 2 haftalık sürecin virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu söylemiş, Abe’nin sözlerinin ardından ülke genelindeki birçok etkinliğin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştı.

Japonya’da virüs nedeniyle şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.