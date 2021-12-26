Japonya’da domuz vebası alarmı

Japonya’nın Miyagi eyaletindeki bir domuz çiftliğinde, domuz vebası salgınının doğrulanmasının ardından 7 bin 900 domuzun itlaf edileceği açıklandı.

Covid-19 salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, Japonya’da bu kez de domuz vebası salgını patlak verdi.

Japonya Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde bulunan Marumori kasabasındaki bir domuz çiftliğinde domuz vebası salgınının doğrulandığı bildirildi. Damızlık olanlar da dahil 7 bin domuza ev sahipliği yapan tesiste, 60 domuz yavrusunda olağan dışı belirtiler gözlenmesi üzerine fark edilen salgın nedeniyle, daha önce Marumori çiftliğinden başka bölgelere nakledilenler de dahil olmak üzere yaklaşık 7 bin 900 domuzun itlaf edileceği açıklandı.

Son toplu vakalar, 26 yıllık aranın ardından domuz vebası salgınının ilk kez 2018’de doğrulandığı ülkedeki 76. salgın olarak kayıtlara geçti.

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