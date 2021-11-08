Japonya’da hükümet para dağıtıyor: 265 milyar dolara mâl olacak

Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın korona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için meclisten geçireceklerini açıkladığı “trilyonlarca yenlik” destek paketinin miktarı 30 trilyon yen (yaklaşık 265 milyar dolar) olarak bildirildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın korona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için planladığı “trilyonlarca yenlik” ekonomik destek paketi netleşmeye başladı.

Hükümetin bu kapsamda harcayacağı tutarın 30 trilyon yen (yaklaşık 265 milyar dolar) olacağı öğrenilirken, destek paketinin 18 yaş ve altındaki tüm çocuklar için 100 bin yen nakit yardımı (yaklaşık 882 dolar) sağlamak ve iç turizmi teşvik etmek üzere hayata geçirilen “Seyahate Çık” sübvansiyon programını yeniden başlatmak için kullanılacağı belirtildi.

SÖZ VERMİŞTİ

Japonya’da geçtiğimiz ay yapılan genel seçimi iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğinde kazanan Japonya Başbakanı Kishida, seçim kampanyası süresince salgından ağır etkilenen ülke ekonomisine destek sözü vermişti. Kishida “Trilyonlarca yenlik bir ekonomik destek paketini hayata geçireceğiz” ifadelerini kullanırken, paketin büyüklüğü ise merak konusu olmuştu. (İHA)

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