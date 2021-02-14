Japonya’da korkunç deprem: Yüzlerce yaralı var

Japonya Meteoroloji Ajansı, dün gece yaşanan depremin büyüklüğünü açıkladı… Ülkenin doğusundaki Fukuşima’da gece yarısına doğru hissedilen 60 kilometre derinlikte yaşanan depremin 7.3 büyüklüğünde olduğu duyuruldu.

Yetkililer tsunami uyarısı yapmazken ilk belirlemelere göre bölgede ciddi maddi hasar olduğu ve yüzlerce insanın yaralandığını duyurdu.

Pazartesi günü corona virüsü yasaklarının gevşetileceği bölgede deprem moralleri bozarken deprem akıllara 11 Mart 2011’de yaşanan 9 büyüklüğündeki depremi ve ardından 20.000 kişiyi öldüren tsunamiyi getirdi. Dünyanın son 25 yılda yaşadığı en büyük doğa felaketini hatırlatan Japonya Meteoroloji Ajansı artçıların devam edeceğini duyurdu.

Japon ulusal televizyonu NHK ilk belirlemelere göre en az 121 kişinin yaralandığını açıklarken, bazı insnaların vücutlarında kırık meydana geldiğini duyurdu.

Birçok bölgede su ve elektrik kesilirken yetkililer bu konuda müdahale edildiğini duyurdu.

NHK, bölgedeki nükleer fabrikalarda bir sorun yaşanmadığını açıklarken sadece Fukuşima Dai-Ni reaktöründe 160 ml su sızıntısı meydana geldiğini fakat bu durumun bir tehlike arz etmediğini aktardı. Shinkansen’deki hızlı yolcu treninin seferleri ise iptal edildi. Bunun sebebi ise deprem ile birlikte yaşanan toprak kaymasıyla birlikte rayların hasar görmesi olarak gösterildi. Yetkililer tren seferlerinin en az salı gününe kadar iptal edileceğini açıkladı.

Dünya üzerinde sismik açıdan en aktif bölge olan Japonya, dünya üzerindeki 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin yüzde 20’sini yaşıyor.

Bu hafta Pfizer/BioNTech aşısına başlayacak olan Japonya’da cuma günü gelen aşılara zarar gelmediği duyuruldu. Japon Kainesi’nden Katsunobu Kato, aşılama sürecinin sorunsuz devam edeceğini duyurdu.

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