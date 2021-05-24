Japonya'da Kovid-19 nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan OHAL'in süresinin uzatılması planlanıyor

TOKYO (AA) – Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresini uzatmayı planlıyor.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, hafta sonu katıldığı televizyon programında, ülke genelinde artış trendi devam eden Kovid-19 vakalarına değindi.

Bazı eyaletlerde uygulanan OHAL'in belli bir süre uzatılmasının sağlık şartlarını normalleştirmeye fayda sağlayabileceğini kaydeden Kato, hükümetin bu konuyu yakın zamanda ele alacağını belirtti.

Kato, sağlık altyapısı, vaka oranı ve yatak kapasitelerinin değerlendirilmesi sonrası olumlu yönde karar çıkması halinde OHAL'in 20 Haziran'a kadar uzatılabileceğini ifade etti.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının önceki haftaya göre kısmen düştüğünü ancak kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Ülkede, halihazırda başkent Tokyo dahil 10 eyalette OHAL uygulanıyor. OHAL 9 eyalette 31 Mayıs'ta, Okinawa Adası'nda ise 20 Haziran'da sona erecek.