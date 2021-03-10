Japonya’da yüzlerce kişide çıktı… Bir mutasyon türü daha tespit edildi

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya çapında bir salgına dönüşürken, salgını bitirebilmek için aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor.

Ancak dünya kamuoyu her gün ortaya atılan bir mutasyon haberiyle sarsılıyor. Aşıların etkinliğini tartışmaya açan yeni bir mutasyon türüyle ilgili haber bu kez Japonya’dan geldi.

394 KİŞİDE BULUNDU



Japantimes’ın haberine göre ülkede 394 kişide yeni bir mutasyon türü tespit edildi. Söz konusu mutasyonun, daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da tespit edilen türden farklı olduğu açıklandı. Mutasyonun Güney Afrika ve Brezilya türüyle bir takım benzerlikler gösterdiği, bu benzerliklerin bulaşma riskini artırabileceği ve aşıların etkinliğini düşürebileceği belirtildi.

YURT DIŞI KAYNAKLI



Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden Tomoya Saito, vakaların yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtirken büyük çoğunluğunun Tokyo’da ortaya çıktığını söyledi. Saito, “Bu mutasyonun ağırlık kazanacağını düşünmüyoruz ancak durumu anlamaya çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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