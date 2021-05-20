Japonya'dan Filipinler'e Kovid-19 ile mücadelesi için finansal kredi ve mali yardım

TOKYO (AA) – Japonya, Filipinler'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini desteklemek için 20 milyar yen (180 milyon dolar) finansal kredi ve 1 milyar yen (9 milyon dolar) mali yardım sözü verdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte ile telefonda görüştü.

İkili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Suga, ülkesinin Pasifik'teki komşusu Filipinler'i destekleyeceğini bildirdi.

Salgınla mücadele desteği olarak Filipinler'e 20 milyar yen (180 milyon dolar) finansal kredi verileceğini kaydeden Suga, Kovid-19 aşılarının nakliyesi ve depolanması, kapsamlı soğuk zincir ağının geliştirilmesi için de 1 milyar yen (9 milyon dolar) mali hibe sözü verdi.

– "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu

Görüşmede Suga, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirecek tek taraflı girişimlere karşı olduğunu belirtti.

Suga, Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve sahil güvenliğe, kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasaya yönelik "derin endişeler" taşıdığını söyledi.

İki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin 65. yıl dönümünün önemine dikkati çeken iki lider, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için yakın iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştı.

Suga ve Duterte, 1 Şubat'ta darbe yaşanan Myanmar'daki gidişatın iyileştirilmesi için iş birliği yapılmasında da mutabık kaldı.