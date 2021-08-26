Japonya’dan Moderna aşıları için durdurma kararı

Japonya Sağlık Bakanlığı, ABD’li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının bazı dozlarında “yabancı maddeler” tespit edildiği gerekçesiyle 1.63 milyon dozun kullanımını durdurma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü vakalarında son haftalarda gözlenen rekor seviyedeki artışla gündeme gelen Japonya’da hükümet, ABD’li ilaç üreticisi Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının kullanımını durdurma kararı aldı.

16 Ağustos’tan bu yana ülkedeki 8 aşı merkezinde 39 kullanılmamış aşı tüpünde “yabancı madde” tespit edildiği açıklanırken, Japonya Sağlık Bakanlığı olası risk nedeniyle aynı partide üretilen 1.63 milyon dozun kullanımının durdurulmasına karar verdi.

Buna rağmen şimdiye kadar aşılara bağlı olağandışı sağlık sorununun bildirilmediği aktarıldı. Moderna aşılarının ülkedeki dağıtımını üstlenen Japon ilaç firması Takeda da aşı içinde bulunan maddelerin içeriğinin henüz tespit edilemediğini duyurdu. Söz konusu aşı dozlarının aynı zaman diliminde İspanya’da üretildiği kaydedilirken, süreçle ilgili detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

MAYIS AYINDA ONAYLANDI



Japonya hükümeti, Moderna üretimi Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermişti. Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka’da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

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