Japonya’dan Taliban’la hükümet düzeyinde ilk temas

Japonya’nın Afganistan Büyükelçisi Takashi Okada, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Amir Khan Muttaki ile bir araya geldi. Taliban’la hükümet düzeyinde kurulan ilk siyasi temasta Okada, ülkesinin Afganlara güvenli bir şekilde insani yardım sağlamasına olanak tanınmasını istedi.

Sozcu.com.tr

Japonya’nın Afganistan Büyükelçisi Takashi Okada’nın Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Amir Khan Muttaki ile Katar’da görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Taliban’ın yönetime gelmesinin ardından Japonya’nın Afganistan’la ilgili diplomatik operasyonlarını yürüttüğü Doha’da gerçekleştirilen görüşmede Büyükelçi Okada, Muttaki’ye ülkesinin Afganlara güvenli bir şekilde insani yardım sağlamasına olanak tanınmasını istedi.

Taliban yönetiminden Afganistan’daki Japon vatandaşlarının güvende tutulmasını ve erken bir tarihte tahliye edilmelerine izin verilmesini isteyen Okada, daha önce Kabil’deki Japon Büyükelçiliği ve Japonya ile bağlantılı kuruluşlarda çalışan Afganların güvenliğinin de sağlanmasını talep etti.

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