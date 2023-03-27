Jason Lokilo: İstanbulspor büyük bir camia, Türkiye güzel bir ülke

İstanbulspor’un ikinci transfer döneminde Hollanda ekibi Sparta Rotterdam’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Jason Lokilo, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine transfer sürecini ve takımdaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor’un iyi bir takım olduğunu söyleyen Lokilo, “Buraya gelmeden önce burada tanıdığım 1 oyuncu arkadaşım vardı. Onun dışında da burada yeni arkadaşlıklar edindim. İstanbulspor gerçekten büyük bir aile” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in kalitesini değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, “Önemli, kaliteli liglerden biri. Zaten bunu her maçta görüyorsunuz. Çok kaliteli oyuncular var. Beğendiğim ve oynamaktan zevk aldığım bir lig” şeklinde konuştu.

“Burada kalmak tabii ki isterim”

Gelecek sezon da İstanbulspor’da ya da Türkiye’de futbol oynamaya devam etmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine Belçikalı futbolcu, “Şu anda bütün konsantrasyonum İstanbulspor’a yönelik. Ben her şeyi maç maç düşünüyorum. İstanbulspor büyük bir camia. Türkiye güzel bir ülke. Burada kalmak tabii ki isterim. Bütün konsantrasyonum İstanbulspor ile ligde kalmak üzerine. Sezon sonunda ne olacağına bakacağız. Hiçbir şey bilemiyorum” diye cevap verdi.

“Bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız”

Sezon sonuna doğru ligin zorlaştığını vurgulayan Jason Lokilo, “İstanbulspor olarak başımızda önemli bir hoca var, Fatih Tekke. Onun oyun planına sadık kalmaya çalışıyoruz. Onun oyun planına sadık kaldığımız sürece de sürekli 3 puan alacağımızı düşünüyoruz. Bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız. Her maçta da 3 puan alırsak ligde kalacağımızı düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

“Fatih Tekke’nin ne kadar büyük bir efsane olduğunu oyuncular olarak farkındayız”

Teknik Direktör Fatih Tekke için de Lokilo, “Hocamız geldikten sonra bu arada önemli 3 maçlık periyot yakaladık. Hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. Onun söyledikleri sayesinde belli bir puan seviyesine ulaştık. Bundan sonra da aynı şekilde olacağız. Tabii ki her maçta 3 puan alamıyorsunuz. Hocamızın ne kadar büyük bir efsane olduğunu, oyuncular olarak farkındayız. Futbolu bilen, futbola çok kafa yoran bir insan. Biz kendisini dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah onun söyledikleriyle birlikte sezon sonunda başarılı olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor ile 6 resmi karşılaşmaya çıkan Jason Lokilo, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.