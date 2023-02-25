Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’de ilk maçına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan 90 dakika Sarı Lacivertliler’in 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
13 (P) ve 45+6. dakikalarda Enner Valencia, 62. dakikada Joshua King, 79. dakikada da Attila Szalai’nin kaydettiği gollerle ligdeki galibiyet sayısını 15’e çıkaran 2. sıradaki Kanarya, puanını 48’e yükseltti.
İkinci yarıda oyuna dahil olan yeni transfer Jayden Oosterwolde, çubuklu forma ile ilk resmi maçına çıktı. 6 milyon Euro bonservisle Serie B ekiplerinden Parma’dan transfer edilen Hollandalı sol bek, 68. dakikada Zajc’ın yerine oyuna dahil oldu, hırsı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekti.