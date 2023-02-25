Jayden Oosterwolde: Herkes gibi ben de çok üzgünüm

Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transfer Jayden Oosterwolde, ilk kez Sarı Lacivertli formayı giydi.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Hollandalı sol bek, takım olarak iyi bir oyun sergilediklerini belirtti, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

‘Tabii ki herkes gibi ben de çok ama çok üzgünüm’

“Yaptığım başlangıçtan dolayı oldukça mutluyum. Bana göre takım olarak da iyi bir iş ortaya koyduk, iyi bir oyun sergiledik. Türkiye büyük bir afet yaşadı. Tabii ki herkes gibi ben de çok ama çok üzgünüm. Maçla ilgili de şunu söyleyebilirim; bu maça iyi hazırlandık. İyi bir maç çıkardık ve almış olduğumuz neticeden dolayı oldukça mutluyuz.”