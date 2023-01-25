Sol bekte ne Lincoln bekleneni verdi ne de Alioski bulduğu şansları değerlendirdi. Bu bölgeye yapılacak takviye, ‘olmazsa olmaz’ hale geldi. Yönetim, Jayden Oosterwolde transferinde büyük aşama kaydetti. Oyuncuyla 2027’ye kadar sürecek sözleşme için el sıkışıldı, Parma ile yapılan görüşmelerde de sona gelindi. Jorge Jesus’un çok önem verdiği bu transfer için yönetim gözünü kararttı. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki sol bekin pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması için yoğun çaba sarf ediyor. Oosterwolde, transferin tamamlanması halinde yüzde 100 hazır bir şekilde gelecek. Jesus’un da yeni öğrencisini doğrudan kadroya dahil etmesi beklenirken Hollandalı oyuncunun kariyeri merak konusu oldu.

Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Jayden Oosterwolde nereli ve hangi takımlarda oynadı?

26 Nisan 2001’de Hollanda’nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbol kariyerine Twente’de başladı. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeke ve 2020’de 10 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Oosterwolde, ilk sezonunda Eredivisie’de 26 maça çıktı.

Kısa sürede bankolar arasında

Kısa sürede takımın bankoları arasında yer alan genç yetenek, 1 gol, 3 asistle oynadı. Savunma ve hücumda yetenekleriyle ön plana çıkan Oosterwolde, 2021/22 sezonunun ilk yarısında 14 maçta oynadı.

3 milyon Euro bonservisle gitti

903 dakikada sahada kalan Hollandalı oyuncu, Ocak 2022’de Serie B ekiplerinden Parma’ya kiralandı. İtalyan ekibi, 5 maçta oynayan genç oyuncunun bonservisini sezon sonu 3 milyon Euro karşılığında satın aldı. Bu sezon Serie B’de 18 maça çıkan Oosterwolde, çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştı.

Kıran kırana pazarlık

Fenerbahçe , yabancı kuralına ek olarak 21 yaş altı milli oyuncu kuralı nedeniyle de Oosterwolde’yi kadroya dahil etmek için ısrarcı davrandı. Kıran kırana geçen pazarlıklarda taraflar artık anlaşmaya yakın. İtalyan ekibinin son olarak 6.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro bonus olmak üzere 8 milyon Euro’ya kadar indiği kaydedildi. Ancak Fenerbahçe’nin en çok bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro’ya çıktığı, Parma’nın bu teklife ‘evet’ demeye hazır olduğu belirtildi. İtalyan medyasına göre bu transfer artık bitmek üzere.

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