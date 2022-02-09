Jean Evrard Kouassi ilk maçında mest etti! Denizli’de çeyrek finali getirdi…

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trazonspor’un deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maça yeni transfer Jean Evrard Kouassi damga vurdu. Afrika Kupası dönüşü ilk kez sahneye çıkan Fildişili performansıyla büyük beğeni aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Denizlispor ile karşıya karşıya gelen lig lideri Trabzonspor ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın tamamını değiştirdiği ilk 11’de kendisine yer bulan yeni transfer Jean Evrard Kouassi ortaya koyduğu etkili performansla maça damga vurdu.

Bordo-mavililerin Çin Ligi ekiplerinden Wuhan’dan kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi, kupadaki Denizli mesaisinde ilk kez sahne aldı. Taraftarların performansını merakla beklediği 27 yaşındaki futbolcu, Denizli’de hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda takımı ileriye taşıyan isim oldu ve attığı golle çeyrek finali getirdi.

İLK GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Süratli görüntüsü ve etkili dripling yeteneğiyle göz dolduran Fildişili dakikalar 68’i gösterirken sahneye çıktı. Denizlispor ağlarını havalandıran etkili ismin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fildişili hücum oyuncusu, 77. dakikada bir kez daha topu filelere gönderdi ve bu kez takımını öne geçirmeyi başardı. Bir diğer yeni transfer Enis’in oyundan çıkmasıyla santrafor bölgesine geçen Kouassi, Murat Cem ile yaptığı paslaşmanın ardından bir kez daha ağları buldu ve takımına turu getiren golü attı.

YATTARA’YA BENZETİLDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Kouassi’nin Denizlispor karşısında gösterdiği performansla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu. Oyun stili ve saç stili olarak bordo mavili takımın efsane futbolcularından Yattara’ya benzetilen Kouassi ilk maçtan tam not aldı. İşte o paylaşımlar:

İlk maç, ilk gol, ilk sevinç! Takımımıza turu getiren gol Kouassi’nin ayağından! pic.twitter.com/Bdo74iJrFJ — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 9, 2022

Kouassi transfer olurken savunma arkasına koşuları çok övülmüştü. Harbiden bu konuda çok iyi, ligde çok ekmek yer — Joker ـخ‎‎ (@regista_sensei) February 9, 2022

Kouassi verip gitmesi ve bitiricilik bal dök yala rakip çok ölçü olmaz tabi ama kaliteli yetenekli olduğu belli inşallah ligde de bu özelliklerini görürüz Golde Muratcemin tek pası da önemli — GirayKacar (@giraykacar) February 9, 2022

kouassi beki bir kez bile kaçırmadı, sürekli ensesinde. kupa maçında bu defansif aidiyet olumlu anlamda şok etti beni, nazar değmesin süper. — El Loco Bielsa (@ellocobielsaa) February 9, 2022

Kouassi Konya maçında öne geçtikten sonra çok lazım. 🙂 Bence çıksın artık… — Dr. Emre C. Baykan (@DrBaykan61) February 9, 2022

Geceyi Kouassi ile ilgili bir kaç yorum yaparak kapatayım. Kouassi, Trabzonspor’un aradığı ön alan çeşitliliğine ve topsuz oyuna sahip bir oyuncu olduğunu gelmeden önce analizlerken yazmıştık pic.twitter.com/4MBAl7iStA — Emir (@EYY61_) February 9, 2022

Kouassi’ye bu takımla bunları yaptığı için 7 yıllık sözleşme verilmeli. — Cenkeren Adanur (@cengoal) February 9, 2022

Maçı yatarak izleyen Nwakaeme, Kouassi’nin golünden sonra yerinden kalkmış maçı ayakta izliyormuş. — Ofli hoca (@ofliihocaa) February 9, 2022

Kouassi 10/10 hamle olmuş. Fizik olarak kondisyon olarak da çok iyi durumda. İlk maçında 90 dakikayı sıkıntısız çıkardı. Çok iş yapacak — Tanerridge (@tanerridge) February 9, 2022

Nwakaeme’yi korku sardı: Kouassi gümbür gümbür geliyor! — (@_tacuara_7) February 9, 2022